Kärntnermilch: Minus trotz höherem Umsatz

Die Kärntnermilch hat am Mittwoch mit einem lachenden und einem weinenden Auge Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. Einerseits konnte ein Umsatzplus von 5,3 Prozent verzeichnet werden, andererseits gab es ein Minus von rund 800.000 Euro.

Erstmals seit zehn Jahren verzeichnete die Kärntnermilch ein Minus in der Bilanz. Die Umsätze sind hingegen gestiegen. Allein in Kärnten werden täglich 80.000 Milchpackungen der Kärntnermilch verkauft. Das Geschäft läuft, könnte man sagen. Die Bilanz für das Vorjahr spiegelt aber auch die Probleme der Milchwirtschaft wieder. Vor allem sind das niedrige Milchpreise.

Geschäftsführer Helmut Petschar sagte, die Kärntnermilch sei schließlich auf dem Weltmarkt unterwegs. „Das heißt, wenn es ein Dürre in Neuseeland oder Australien gibt, wenn die Nachfrage in China steigt, oder auch das Russland-Embargo, das alles sind Einflussfaktoren, die die Milchpreise maßgeblich beeinflussen. Die Milchpreise für unsere Bauern sind im letzten Jahr um etwa zwölf Prozent gestiegen. Aktuell sind die Preise wieder etwas gesunken, das bedeutet für heuer wieder große Herausforderungen für die Milchbauern und für uns.“

Im Sommer zu wenig, im Winter zu viel Milch

Im Schnitt haben Kärntens Milchbauern im Vorjahr knapp 36 Cent pro Liter Milch erhalten, um vier Cent mehr als im Jahr davor. Um den Milchpreis etwas zu stabilisieren, soll künftig die Produktionsmenge gesteuert werden. Obmann Reinhard Scherzer sagte, die Kärntner Milch habe die besonderen Position, dass im Sommerhalbjahr zu wenig Milch da sei. „In vielen Tälern werden Kühe traditionell trocken gestellt und kommen auf die Alm. Und im Winter haben wir dann zu viel Milch. Durch einen finanziellen Anreiz haben wir da schon im letzten Jahr eine Verschiebung der Produktion eingeleitet und das wollen wir auch in Zukunft fortsetzen.“

Bio-Linie international aufbauen

Aber auch die öffentliche Hand soll mehr in die Pflicht genommen werden, indem mehr heimische Produkte in öffentlichen Einrichtungen verwendet werden. Die Kärntnermilch hat zudem ihr Bio-Sortiment neu aufgestellt. Der Leiter der Marketing Abteilung, Wolfgang Kavalar: „Die Bio-Linie ist eine ganz wichtige Linie, die wir glauben, auch international ausbauen zu können.“

Am kommenden Sonntag feiert die Kärntnermilch am Friedlstrand in Klagenfurt ihr 90 Jahr Jubiläum, mit einer Produktpräsentation und Verkostung für Besucher.

