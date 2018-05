Jüngster Doktoratsabsolvent ist 23 Jahre alt

Ein besonderer Doktor verlässt demnächst die Alpen Adria Universität. Der 23 Jahre alte Klagenfurter Benjamin Hackl hat sein Doktoratsstudium in Technischer Mathematik abgeschlossen. Damit ist er der jüngste Absolvent.

Bereits mit 15 Jahren begann Hackl, parallel zur Schule, mit dem Studium der Technischen Mathematik. Mit 20 Jahren schloss er sein Masterstudium als jüngster Absolvent an der Alpen Adria Universität ab - mehr dazu in Mathe-Genie mit Google-Stipendium (kaernten.ORF.at; 19.8.2015). Nun kann sich der Kärntner auch mit dem Titel jüngster Doktoratsabsolvent der Universität Klagenfurt schmücken.

aau/Röttl

Begeisterung für Mathematik schon immer da

Hackl: „Mein Studienbeginn mit 15 Jahren war besonders, weil ich mein Studium parallel zur Schule begonnen habe – was ich aber auch rückblickend sofort wieder tun würde.“ Hackl sagte, dass seine große Begeisterung für Mathematik schon immer vorhanden war. Nach Abschluss seines Masterstudiums begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik zu arbeiten. Vor allem berufliche Reisen, wie Konferenzen und die Forschung mit Stift, Papier und Computeralgebra, bereiten ihm große Freude.

Die Dissertation verfasste Hackl zum Thema „Asymptotic Analysis of Shape Parameters of Trees and Lattice Paths“. Nun will er sich einen wohlverdienten Urlaub gönnen und dann weiterhin an der Universität Klagenfurt am Institut für Mathematik arbeiten.