Enduro World Series erstmals in Kärnten

Von 28. Juni bis 1. Juli macht die Mountainbike-Enduro-Weltserie erstmals Station im deutschen Sprachraum. Die weltbesten Biker aus 43 Ländern treffen sich auf der Petzen in Kärnten und in Slowenien. Die Region rechnet mit bis zu 5000 Nächtigungen.

Die Vorbereitungen für diese Veranstaltung laufen auf Hochtouren. Am Dienstag wurde das Projekt in Klagenfurt vorgestellt. Die Veranstalter erhoffen sich tausende Fans an der Strecke und im Zielraum.

Enduro World Series

Kärnten und Slowenien als Schauplatz

Erstmals umfasst ein Schauplatz der Serie zwei Länder, eine Verbindungsetappe wird sogar durch einen Stollen gefahren. Die kärntnerisch-slowenische Bewerbung setzte sich gegen Orte wie Zermatt durch. „Wir haben irrsinnig viel in die Infrastruktur auf der Petzen investiert. Bei der Enduro World Series kommen die 500 besten Mountainbiker der Welt“, so Paco Wrolich. Die Region erhofft sich von der Sportveranstaltung bis zu 5000 Nächtigungen.

Petzen Flow Country Trail

Vorbereitungen voll im Gange

Das besondere an der Enduro-Klasse, die Biker müssen die Verbindungsettappen und Auffahrten selbst innerhalb einer vorgegeben Zeit bewältigen. An der 7,5 km langen Wertungsabfahrt auf der Petzen, also auf Kärntner Seite, wird derzeit noch fieberhaft gearbeitet. „Wir brauchen im Zielbereich noch einen schönen Abschluss für die Strecke, damit die Zuschauer alles sehen können, wenn noch einmal richtig die Post abgeht“, so Streckenbauer Didi Schneider.

ORF

Millioneninvestitionen auf der Petzen

Auch rund um die Petzen wird investiert. Das einstige Traditions-Hotel Petzenkönig soll 2019 wieder aufsperren - mehr dazu in Millioneninvestitionen in Skigebiet Petzen. „Was in Zukunft verdient wird, wird auch wieder investiert. Es werden weitere Trails entstehen, speziell wollen wir uns auf einen Bike-Park am Fuße der Petzen konzentrieren. Das heißt, alles was vom Berg runterkommt, wird bleiben, dazu aber noch mehr Angebot im Tal“, so Petzen Investor Franz Skuk, der auch vom ehemaligen Casineum-Chef Othmar Resch beraten wird. Wird das grenzüberschreitende Event auf der Petzen ein Erfolg, dann sollen die besten Mountainbiker der Welt ab 2020 jährlich in Kärnten Station machen.