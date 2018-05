Rehkopf abgetrennt und gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat in Bodensdorf (Bezirk Feldkirchen) den Kopf eines Rehbocks abgetrennt und gestohlen. Das Tier dürfte vermutlich zuvor bei einem Verkehrsunfall getötet worden sein.

Vom Kopf des Rehbocks fehlt bislang jede Spur, die Polizei ermittelt wegen Eingriffs in fremdes Jagdrecht. Der restliche Kadaver wurde am Montag von einem Autofahrer in Unterberg neben der Ossiachersee-Süduferstraße gefunden, der Fund wurde dem zuständigen Jagdverein gemeldet.

Beim Zerlegen des Wildes wurde festgestellt, dass das Tier erhebliche innere Verletzungen hatte. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass der Rehbock durch einen Verkehrsunfall getötet wurde. Der Täter dürfte das verendete Tier am Straßenrand gefunden haben. Das Haupt wurde laut Polizei fachgerecht abgetrennt.

Links: