Polizei entdeckt riesige Hanfplantage

Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer ehemaligen Gärtnerei in Villach mehr als 5.200 Hanfpflanzen sichergestellt. Es soll sich um illegale Cannabispflanzen handeln, bereits im April wurde die Droge in dem Betrieb gefunden.

Entdeckt wurde die Hanfplantage bei einem Villacher Gewerbebetrieb, der sich auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei befindet. Der Betreiber, ein 28-jähriger Villacher, geriet bereits zum zweiten Mal ins Visier der Polizei. Schon im April wurde er als Betreiber einer Indoor-Plantage ausgeforscht. Neben der im Keller versteckten Plantage konnten bereits für den Konsum bzw. Verkauf getrocknetes Cannabiskraut sowie Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt werden.

Damals nahmen die Kriminalisten 61 Hanfpflanzen mit, die in voller Blüte standen. Der 28-Jährige gab bei der Polizei an, er sei Zulieferer für legale Hanfgeschäfte. Wie die Untersuchung ergab, handelte es sich bei den 61 Pflanzen aber um illegales Cannabis. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des 28-Jährigen sowie die weitere Durchsuchung der ehemaligen Gärtnerei und der Wohnung des Mannes an.

Riesige Hanfplantage entdeckt

Am Montag wurde die ehemalige Gärtnerei erneut untersucht, diesmal wurden auf dem Feld sogar 5.250 Hanfpflanzen gefunden. Laut Polizei besteht der „dringende Verdacht“, dass es sich erneut um Hanf handelt, der nicht im Sortenkatalog der EU angeführt und damit illegal ist. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden außerdem 25 Gramm Cannabiskraut und diverse Suchtmittelutensilien gefunden. Der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, wurde festgenommen.

Ermittelt wird auch gegen den 23-jährigen Angestellten des Mannes. Die Polizei wurde bereits bei der Untersuchung im April auf den Mann aufmerksam, damals lief der 23-Jährige davon, als die Polizei bei dem Gewerbebetrieb auftauchte.