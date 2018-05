Prozess gegen Haider-Erbinnen geht weiter

Am Landesgericht Klagenfurt wird am Dienstag der Zivilprozess gegen die Erbinnen von Jörg Haider fortgesetzt. Das Land Kärnten fordert von ihnen im Zusammenhang mit dem Birnbacher-Honorar 600.000 Euro zurück. Es ist der vierte Prozesstag. Fünf Zeugen sollen befragt werden.

Am Dienstag findet der vierte Verhandlungstag in der zweiten Auflage des Zivilprozesses statt, den die frühere Kärntner Landesholding und jetzige Kärntner Beteiligungsverwaltung gegen die Witwe und die Töchter des vor zehn Jahren tödlich verunglückten Landeshauptmannes führt. Fünf Zeugen will Richterin Sabine Grün befragen, Namen wurden im Vorfeld nicht genannt. Sicher ist jedoch, dass Steuerberater Dietrich Birnbacher, der auch Jörg Haider beraten hat, nicht unter den Zeugen ist.

Birnbacher hätte bei der letzten Verhandlung am 22. März aussagen sollen, verweigerte aber die Aussage. Mit dem Hinweis, dass er zwar von der Beteiligungsverwaltung, aber nicht von den Haider-Erbinnen von der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden sei. Daraufhin verhängte die Richterin 1.000 Euro Beugestrafe. Das Gericht vertrat die Ansicht, dass die frühere Landesholding, für die er beim Hypo-Verkauf tätig war, Birnbacher von der Verschwiegenheitspflicht entband, das genüge im Zivilprozess.

Oberlandesgericht entscheidet über Beugestrafe

Das Oberlandesgericht Graz muss jetzt entscheiden, ob die Beugestrafe gerechtfertigt ist. Erst dann kann Birnbacher erneut geladen werden. Beim Verkauf der Hypo-Alpe Adria-Bank an die Bayern hatte der Villacher Steuerberater Dietrich Birnbacher für seinen Beratertätigkeit sechs Millionen Euro erhalten. Ausgehandelt hatten dieses Honorar der damalige Landeshauptmann Jörg Haider und der frühere ÖVP-Chef Josef Martinz.

