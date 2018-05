Mehrere Einbruchdiebstähle in einer Nacht

In Klagenfurt hat es in der Nacht auf Montag mehrere Einbruchdiebstähle gegeben. Die Täter haben laut Polizei Autos, Geschäfte und Firmen aufgebrochen. Die Täter konnten meist mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchten.

Im Klagenfurter Stadtteil Annabichl hatten es die unbekannten Täter in der Nacht auf Montag auf mehrere PKW abgesehen. Sie schlugen bei insgesamt acht Fahrzeugen die Seitenscheiben ein. Sie stahlen optische Brillen, Sonnenbrillen, eine Sporttasche, zwei Brieftaschen sowie persönlichen Dokumente. Auch eine Handtasche und einen IPod konnten die Täter erbeuten.

In der Villacher Straße durchwühlten Einbrecher in einem Geschäft sämtliche Räume. Sie brachen einen Kasten auf, aus dem sie eine Sparkasse mit einem geringen Bargeldbetrag. Aus einer Firma in der Rosentalerstraße konnten die Unbekannten laut Polizei ebenso mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchten. Auch einen Kaffeeautomaten brachen die Täter dort auf.

Einbrüche auch in St. Veit und Gnesau

In St. Veit versuchte am Montag zwischen 9.15 Uhr und 13.30h ein Unbekannter Täter bei einer Tankstelle die Verkleidung einer Staubsaugeranlage aufzubrechen. Er wollte so an die Geldboxen kommen, was ihm jedoch misslang. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Mit mehreren hundert Euro Bargeld und einigen Stangen Zigaretten konnte ein Einbrecher in Gnesau flüchten. Er brach über ein Fenster in ein Geschäft und ein Cafe ein. Laut Polizei dürfte vermutlich der gleiche unbekannte Täter versucht haben bei einem Gasthaus in der Nähe einzubrechen. Dabei beschädigte er drei Fenster, scheiterte jedoch bei allen drei Versuchen.