Kritik und Zuspruch zur Mindessicherung

Die Bundesregierung hat am Montag die Reform der Mindestsicherung, die künftig bundesweit gelten soll, präsentiert. Vor allem für Ausländer soll es Verschärfungen geben. Kritik und Zustimmung kommt aus Kärnten.

Die Bundesregierung würde den sozialen Frieden gefährden, hieß es von SPÖ-Vertretern der Landesregierung. Es sei grundsätzlich sinnvoll, dass die Bundesregierung die Mindestsicherung für Ausländer an den Spracherwerb koppeln will, sagten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann Stellvertreterin Beate Prettner (beide SPÖ). Sie kritisierten aber, dass gleichzeitig Integrationsmaßnahmen, wie Sprachkurse und das Integrationsjahr, gestrichen würden. Außerdem würden in Österreich lebende Familien gegeneinander ausgespielt werden, sagt LH Kaiser.

In Kärnten haben im März knapp 4000 Menschen Mindestsicherung erhalten, 1100 davon waren Asylberechtigte. Kritisiert wurde von den SPÖ- Mitgliedern der Landesregierung außerdem, dass die Länder nicht in eine Lösungsfindung einbezogen worden seien, obwohl die Bundesländer Reformbereitschaft signalisiert hätten.

Zustimmung von FPÖ und ÖVP

Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer (ÖVP), verteidigte hingegen die Pläne der Bundesregierung und richtete der Kärntner SPÖ in einer Aussendung aus, dass es den Ländern schon länger bekannt gewesen sei, dass eine bundeseinheitliche Lösung mit einer Reduktion der Mindestsicherung kommen müsse.

Die SPÖ habe in der Vergangenheit keine einheitliche Lösung zustande gebracht. Auch der Kärntner FPÖ-Chef Gernot Darmann begrüßte die Reformpläne und kritisierte, dass vor allem in SPÖ-regierten Bundesländern Menschen, die nie ins Sozialsystem eingezahlt hätten, vom ersten Tag an die volle Mindestsicherung erhalten würden. Die Reform der Mindestsicherung sei ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit, so Darmann.

Chance auf echte Reform vertan

Für Team Kärnten Obmann Gerhard Köfer würden gewisse Elemente der Reform, wie etwa eine Fokussierung auf Sachleistungen, zwar in die richtige Richtung gehen. Die Chance auf eine echte Reform der Mindestsicherung hätte die schwarz-blaue Bundesregierung jedoch vertan, so Köfer.