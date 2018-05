Verbauter Boden führt zu Überschwemmungen

Immer mehr Flächen werden asphaltiert, betoniert oder zugebaut. Diese Bodenversiegelung sorgt für Probleme, bei Unwettern kommt es zu Überschwemmungen, außerdem ist es ohne Pflanzen sehr viel heißer.

Immer mehr Gewerbegebiete, immer mehr Straßen werden gebaut, das Geld für die Bepflanzung wird meist eingespart, sagt der Umweltsachverständige Robert Unglaub. Vor allem in den Innenstädten habe nur noch ein geringer Anteil des Erdbodens direkten Kontakt zur Luft, das wirkt sich auf das Mikroklima aus. Besonders in der Nacht, wenn Wärme abgestrahlt wird, misst man in Innenstädten um bis zu fünf Grad höhere Temperaturen als am Stadtrand: „Schatten und Verdunstung, die die Vegetation bringen, kühlen enorm. Wenn man das überall anwendet, hat man weniger Probleme.“

ORF

Wasser kann nicht mehr versickern

12,5 Hektar Boden werden laut Umweltbundesamt durchschnittlich in Österreich täglich verbaut, 40 Prozent des Bodens versiegelt, Wasser fließt nur noch oberflächlich ab. Was passiert, wenn eine Stadt quasi zubetoniert ist, sah man zum Beispiel beim großen Hagel 2015 in Villach. Wassermassen wälzten sich den Hauptplatz in der Innenstadt hinunter, Unterflurtrassen wurden komplett überschwemmt. Hochwasserspitzen habe laut Unglaub viel mit der Bodenversieglung zu tun.

Bäume nehmen viel Hitze auf

Der neue Supermarkt in Klagenfurt-Welzenegg ist für Landschaftsgärtner Gerhard Lustig ein besonders drastisches Beispiel, wie Böden systematisch versiegelt werden. Auf knapp 5.000 Quadratmeter asphaltierte Fläche kommen drei Bäume. Auf bis zu 70 Grad und mehr erhitzt sich die schwarze Fläche an einem heißen Sommertag. Laut Lustig könnten mehr Bäume die Temperatur des Asphalts auf die Hälfte sinken lassen.

ORF

Wie und wo gebaut wird ist eine Frage der Raumplanung. In Klagenfurt ist man gerade dabei, neue Richtlinien auch hinsichtlich der Begrünung und Bodenversiegelung zu entwickeln. Positive Beispiele gebe es bereits, so Unglaub. Es sei ein Kostenfaktor, das sei richtig. Aber wenn einem das nichts mehr wert sei, sei das traurig.