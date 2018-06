„Ungehobelter“ Food-Blog für „echte Männer“

Die Kärntner Food-Bloggerin Catrin Neumayer, bekannt als Cooking Catrin, wird vor allem von Frauen gelesen. Nun erweitert sie ihren Blog um Steaks unter dem Motto „messerscharfe und ungehobelte Gerichte“ für „echte Männer“.

Die Klagenfurter Marketingmanagerin Catrin Neumayer ist in der Foodblog-Szene seit Jahren ein Star. Vor allem Frauen folgten ihrem Blog, der nicht nur Rezepte, sondern auch Dekoideen beinhaltet. Immer mehr wurden aber auch Schweinsbraten, Grillrezepte und andere Fleischgerichte zum Thema. Weil sich das alles schwer verbinden lässt, gibt es nun einen neuen Foodblog für „echte Männer“.

Auf die Idee dazu kam sie bei ihrer Kochshow, als ihr klarwurde, dass auch Männer gerne kochen und auch kochen wollen. Rechtzeitig zur Grillsaison gibt es ein paar Rezepte zum Selbstprobieren:

Schopfbraten mit knusprigen Wedges und eingelegten Zwiebeln

Zubereitungsdauer: 3,5 Stunden

Zutaten (für 4 Portionen):

1,2 kg Schopfbraten vom Schwein

40 ml Olivenöl

4 große EL Grillgewürz

1-2 Zehen Knoblauch

Ein paar Zweige Thymian

Räuchersalz und Pfeffer

Zubereitung:

Den Knoblauch schälen und pressen. Den Knoblauch mit dem Olivenöl, Räuchersalz, Pfeffer und dem Grillgewürz vermischen. Den Schopfbraten damit einreiben und für einige Stunden (am besten über Nacht) im Kühlschrank ziehen lassen. Den Grill auf 150 Grad Hitze aufheizen. Den Braten mit einem Fleischthermometer versehen. Circa drei Stunden bei indirekter Hitze in einer Grilltasse grillen bis eine Kerntemperatur von 72 bis 74 Grad erreicht ist.

Dazu passen würzige Potato Wedges (mit etwas scharfem Paprikagewürz und Rauchsalz abgeschmeckt) und eingelegte Zwiebeln.

Pulled-Beef-Burger mit Krautsalat und knusprigen Zwiebeln

Zubereitungsdauer: 8 Stunden

Zutaten (für 4 Portionen):

Für das Pulled Beef:

1 kg Rindernacken

4 – 5 EL Grillgewürz

10 EL Olivenöl

Salz & Pfeffer

Für den Rotkrautsalat:

halber kleiner Krautkopf

1 Zwiebel

1 gehäufter EL Gemüse-Würzmischung

Etwas Zucker/Honig

5 EL Rotweinessig/Weißer Balsamico

5 EL Olivenöl

Für die Burger:

4 Burger-Brote

Etwas Vogerlsalat (zum Garnieren)

Frittierte Zwiebelringe (zum Garnieren)

Zubereitung:

Am Vorabend: Das Olivenöl mit dem Grillgewürz vermischen. Den Rindernacken gründlich mit der Mischung einreiben. Luftdicht verschlossen über Nacht im Kühlschrank mariniert ziehen lassen.

Den Grill oder Smoker auf 100 bis 110 Grad vorheizen/temperieren. Das Fleisch in eine Grilltasse legen und im Grill für 6 Stunden grillen/smoken. Anschließend mit zwei Gabeln in Stücke ziehen (pullen).

Für den Rotkrautsalat: Die äußeren Blätter vom Rotkraut entfernen und waschen. Die Zwiebeln putzen und fein würfeln. Das Kraut hobeln, mit den Zutaten marinieren und mit etwas Zucker oder Honig abschmecken. Im Kühlschrank für mindestens Zwei Stunden durchziehen lassen.

Die Burger-Brote halbieren, kurz grillen. Mit Pulled Beef, Vogerlsalat, Rotkrautsalat und frittierten Zwiebelringen garniert servieren.

Steckerlfisch mit knusprigen Kartoffelscheiben vom Spieß

Zubereitungsdauer: 30 Minuten (ohne Garzeit)

Zutaten (für 4 Portionen):

4 Forellen (küchenfertig)

4-6 große Kartoffeln

Petersilie gehackt

Saft einer Zitrone

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Die geputzten Fische waschen und trockentupfen. Innen und außen mit Zitronensaft und der gehackten Petersilie einreiben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Holzspieße (Haselnusssteckerl) anspitzen und den Holzspieß durch den Mund des Fisches bis zur Schwanzflosse durchstecken. Die Fische auf dem offenen Feuer bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten am Steckerl unter Wenden rösten.

Die Kartoffeln schälen und auf Spieße stecken. Mit einem Messer schräg einschneiden, dabei die Kartoffel immer so drehen, dass eine lange, gedrehte Kartoffelscheibe entsteht. Die zusammenhängende Scheibe am Steckerl auseinanderziehen. Mit etwas Öl bepinseln, mit Salz und Pfeffer würzen und am offenen Feuer auf indirekter Hitze für ca. 20 bis 25 Minuten backen.

