Wieder Brand durch Akkus

Am Sonntagabend ist in einem Schrank im Keller eines Hauses in Feldkirchen durch darin gelagerte Akkus und Netzteile ein Brand ausgebrochen. Ein Ausbreiten des Feuers wurde durch den Schrank verhindert.

Ein 47-jähriger Feldkirchner bemerkte gegen 21.50 Uhr, dass der FI-Schalter den Strom im Wohnhaus unterbrochen hatte. Er ging in den Keller nachschauen und sah starke Rauchentwicklung. Daruafhin alarmierte er die Feuerwehr. Im Kellervorraum war in einem Serverschrank ein Brand ausgebrochen. Dort waren 30 Akkus, sechs Ladegeräte und vier Netzteile gelagert.

FF Feldkirchen

Schrank beschränkte Brand

Durch den Serverschrank wurde aber das Ausbreiten des Feuers verhindert. Die FF Waiern und Feldkirchen konnten den Brand sofort löschen und das Gebäude entlüften. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwhren Feldkirchen, Waiern, Poitschach und St. Ulrich waren mit 64 Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatz waren fünf Atemschutztrupps.

Link: