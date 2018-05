Basejumper verletzte sich bei Sprung von Brücke

Am Sonntag hat sich ein Basejumper beim Sprung von der Jauntal-Eisenbahnbrücke schwer verletzt. Er geriet in Rückenwind und landete hart, dabei erlitt er Fuß- und Rückenverletzungen. Es war sein zweiter Sprung an dem Tag.

Von dort, wo normalerweise die Bungeejumper springen, sprang am Sonntagnachmittag ein 27-jähriger Kärntner Basejumper mit seinem Fallschirm von der Brücke. Laut Polizei sind solche Sprünge verboten, die Brücke ist dort rund 96 Meter hoch. Der erste Sprung kurz zuvor ging gut, dann sprang der Mann noch einmal.

C11 ÖAMTC

Ins Krankenhaus geflogen

Kurz nach dem Öffnen des Fallschirms und vor der darauf folgenden Landung geriet der Mann bei der Kurve in den Landeanflug in Rückenwind. Der Mann wollte einen kleinen Landeplatz am Drauufer anfliegen, an dem das Boot anlegt, das die Bungeejumper nach den Sprüngen an Bord holt. Das schaffte er auch, jedoch war die Landung so hart, dass er sich schwer verletzte.

Er musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden, meldet die Crew des Hubschraubers. Er erlitt Verletzungen am Sprunggelenk und der Wirbelsäule, die Schwere ist nicht bekannt. Die Jauntalbrücke ist die höchste Eisenbahnbrücke Europas.

Link: