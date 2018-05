Öffi-Sommerticket für Jugendliche bis 24

Mit einem 49-Euro-Sommerticket versucht das Land, Jugendlichen von 15 bis 24 Jahren die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft zu machen. Die Verlängerung des bisherigen „Löwentickets“ um 80 Euro für alle ist vorerst offenbar nicht finanzierbar.

„Das Land gehört Dir“ lautet der Slogan für den öffentlichen Verkehr für Jugendliche im Sommer. Während des Schuljahres sind Schüler und Lehrlinge zu Schule oder Lehrbetrieb mit Bus und Bahn mit einem Ausweis unterwegs, für den sie 19,60 Euro Selbstbehalt zahlen. Für sie wurde nun ein Anreiz geschaffen, auch im Sommer im ganzen Land öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Bezahlung nur in bar möglich

Das Sommerticket kostet 49 Euro, gültig ist es vom 7. Juli bis zum 9. September für junge Erwachsene bis 24. Gültig im ganzen Verkehrsverbund bis nach Lienz und St. Michael im Lungau, nach Zeltweg und Neumarkt in der Steiermark und nach Tarvisio Boscoverde. Aus dem Büro des neuen Landesrates für Mobilität Ulrich Zafoschnig (ÖVP) heißt es, das neue Sommerticket könne an jedem Schalter und bei jedem Buschchauffeur gekauft werden. Bezahlt werden kann aber ausschließlich in bar, auf Wunsch der Kunden, wie es hieß.

Ab Herbst Jugend Mobil Ticket

Bewährt sich das Ticket für eine Familie, weil auch die Eltern entlastet werden und weniger Taxidienste leisten müssen, dann bietet sich ab September das Jugend Mobil Ticket an, dafür müssen vorerst pro Person 103 Euro bezahlt werden, man bekommt aber einen Großteil zurück. Dieses Jugend Mobil Ticket muss man beim Verbund bestellen, es kann nicht in bar bezahlt werden. beide Angebote sollen für Bewusstseinsbildung sorgen und die Bindung von Jugendlichen an den öffentlichen Verkehr stärken.

