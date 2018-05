Im Streit Kollegen mit Messer verletzt

Zwei Arbeitskollegen sind am Samstagnachmittag bei einer Baustelle in Millstatt in Streit geraten. Einer griff zu einem Stanley-Messer und schnitt seinem Kollegen in den Arm. Der Mann wird angezeigt. In Klagenfurt schlug ein Betrunkener seine Freundin.

Die beiden Männer aus Feldkirchen, 32 Jahre und 34 Jahre alt, gerieten gegen 17.00 Uhr, kurz vor der Abfahrt von einer Baustelle in Millstatt, in ihrem Fahrzeug wiederholt in Streit. Als der 32-Jährige den 34-Jährigen aber am T-Shirt erfasste, wehrte sich dieser mit seinem Stanley-Messer und schnitt seinem Kollegen in den linken Unterarm.

Der 32-jährige Arbeiter erlitt dadurch eine tiefe Schnittwunde und wurde nach Erstversorgung mit der Rettung ins KH Spittal/Drau eingeliefert. Der 34-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Betrunkener verletzte Freundin

Am späten Samstagabend stieß und trat ein 27-jähriger Mann seine 32-jährige Freundin in ihrer Wohnung in Klagenfurt/Viktring. Durch die Misshandlung wurde die Frau leicht verletzt. Weiters beschädigte der stark alkoholisierte 27-Jährige eine Wohnungsinnentüre. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.