Rotes Kreuz: 460.000 Stunden Ehrenamt

4.357 Freiwillige haben im Jahr 2017 rund 460.000 unentgeltliche Dienststunden geleistet und so im Jahr durchschnittlich 106 Stunden ihrer Freizeit geopfert. Der Geldwert dieser Zeit beträgt rund 11,5 Mio. Euro, zog das Rote Kreuz Bilanz.

Für Rot-Kreuz-Präsident Peter Ambroy wäre das System ohne die Freiwilligenarbeit nicht finanzierbar. In Hermagor sei eine neue Jugendgruppe ins Leben gerufen worden, im wichtigen Bereich der Pflege und Betreuung seien einzelne Leistungsbereiche erfolgreich weiter ausgebaut worden. Vom Besuchsdienst, über Hospiz- und Trauerbegleitung, mobiler Pflege bis hin zur freiwilligen Sozialbegleitung bieten die Kärntner Helfer eine breite Palette an Hilfestellungen für verschiedenste Lebensbereiche an, so das Rote Kreuz.

Rotes Kreuz

275 Mal Erde umrundet

Insgesamt standen die Rot Kreuz Mitarbeiter im Jahr 2017 rund 1,9 Millionen Stunden im Dienst – Zivildiener, Hauptberufliche und Freiwillige eingeschlossen. Es wurden mehr als 250.000 Patienten im Rettungsdienst und über 11.000 Menschen in der Pflege und Betreuung versorgt und dabei knapp elf Millionen Kilometer zurückgelegt, das entspricht rund 275 Erdumrundungen. Das Rote Kreuz Kärnten hat 67.800 unterstützende Mitgliedern, 4.357 freiwillige Mitarbeiter, 259 Zivildiener und 726 berufliche Mitarbeiter.