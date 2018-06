„Vogelscheuchendorf“ will Gäste anlocken

Schon vor rund 10.000 Jahren sollen die ersten Bauern auf die Idee gekommen sein, mit sich bewegenden und Lärm machenden Gestalten Vögel fernzuhalten. In Rennweg will man niemanden vertreiben - im Gegenteil, die zahlreichen Vogelscheuchen sollen mehr Gäste anlocken.

Es gibt sie schon sehr lange, die phantasievollen, zerfetzten Gestalten, die auch schon in Horrorfilmen Hauptdarsteller waren. Sie entstanden vermutlich mit der Entwicklung des Ackerbaues und zählen damit wohl zum ältesten Kulturerbe in der Landwirtschaft. Die Kärntner Marktgemeinde Rennweg am Katschberg ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region, die sich auch immer mehr dem Tourismus zuwendet.

Rennweg wollte Hirsche vertreiben

Hier engagiert sich der örtliche Blumenverein schon seit vielen Jahren für die Vogelscheuche. Obwohl die Gestalten ursprünglich andere Tiere vertreiben sollten, erläutert Obmann Adrian Heymans: „Früher wurden die Vogelscheuchen hier zum Vertreiben von Hirschen aufgestellt. Wir haben hier weniger Getreide, daher haben die Hirsche machten mehr Schaden, als die Vögel.“

Jedes Jahr im Frühjahr trifft man sich in der alten Scheune des Urtalerhofes, um die klappernden und flatternden Gestalten zu basteln, die dann in der gesamten Gemeinde das Ortsbild verschönern. Bis zu 80 Vogelscheuchen würden pro Saison mit großem Engagement gestaltet, sagte Gretl Brugger die stellvertretende Obfrau des Katschtaler Blumenvereines.

Unzählige habe man schon gebastelt, „eine schöner als die andere“. Und mittlerweile gehören die Vogelscheuchen fix zum Rennweger Ortsbild. In einem Jahr habe man keine aufgestellt, da sei schon gefragt worden, wo sie denn bleiben.

Niemand soll mehr verscheucht werden

Seit 20 Jahren werden die Scheuchen schon gebastelt, es entstehen immer neue Kreationen. Abgelegte Kleidungsstücke, Stoffreste, lärmende Accessoires, wie Dosen, werden dafür verwendet. Im gesamten Gemeindegebiet von Rennweg werden die Vogelscheuchen dann aufgestellt. Verscheuchen sollen sie heute niemanden mehr, im Gegenteil, Rennweg ist weithin bekannt für die hölzernen Gesellen, deswegen sollen sie noch mehr Besucher anlocken.