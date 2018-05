Paragleiter prallte auf Steg

Ein 30-jähriger Paragleiter ist am Freitagnachmittag von der Gerlitzen gestartet. Bei einem Kunstflugmanöver klappte der Schirm ein, der 30-Jährige stürzte auf einen Holzsteg und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 17.00 Uhr startete der Techniker aus Villach mit seinem Paragleitschirm vom Startplatz auf der Gerlitzen in Richtung Landeplatz in Annenheim (Gde. Treffen). In einer Höhe von ca. 600 Meter über dem Ossiacher See, klappte der Paragleitschirm in Folge eines Kunstflugmanövers bzw. einer starken Windböe nach vorne ein. Dabei verhängte sich eine Schnur des Schirmes an den Beinen des 30-Jährigen.

Steuerung unmöglich

Aufgrund dieses Umstandes konnte der Paragleitschirm nicht mehr richtig gesteuert werden. Bei dem darauf folgenden Sinkflug stürzte der Techniker auf den westlichen Holzsteg des Campingbades in Annenheim. Dabei wurde der Techniker unbestimmten Grades verletzt und musste nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.

Die Gerlitzen ist auch ein beliebtes Trainingsrevier für Akroflieger, die hier Kunststücke üben. Wenn eines schief geht, können sie im See landen.