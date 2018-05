Mann terrorisierte Ehefrau und sperrte sie ein

Ein 26 Jahre alter Klagenfurter hat seine 35-jährige Ehefrau stundenlang gegen ihren Willen in der gemeinsamen Wohnung festgehalten. Der Mann soll seine Frau über längere Zeit auch psychisch und physisch misshandelt haben.

Schon vor einer Woche hatte der Mann seine Frau zwei Stunden lang gegen ihren Willen in der gemeinsamen Wohnung festgehalten. Auch Angst vor ihrem Mann zeigte die Frau den Vorfall aber erst am Donnerstag bei der Polizei an.

Ehe-Terror über Jahre

Der Mann ist zudem dringend verdächtig, seine Frau über längere Zeit hinweg immer wieder psychisch und physisch misshandelt und bedroht zu haben. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, er darf die gemeinsame Wohnung vorerst nicht mehr betreten. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Im vergangenen Jahr sind in Kärnten deutlich mehr Fälle von Gewalt in Beziehungen verzeichnet worden. Allein die Zahl der Wegweisungen nahm innerhalb eines Jahres um 25 Prozent zu - mehr dazu in Gewalt in Beziehungen nimmt zu.