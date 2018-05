Maler Paul Kulnig verstorben

Paul Kulnig, Altmeister der Kärntner Kunstszene, ist im 87. Lebensjahr verstorben. Bekannt wurde der Maler für seine Aktzeichnungen, als Kunsterzieher brachte er Generationen von Schülern die Kunst näher.

Zuletzt war der scheue, in Klagenfurt geborene Künstler wieder oft in seinem Atelier in Klagenfurt anzutreffen. Kulnig prägte die Kunstszene über Jahrzehnte mit, bekannt war der Maler für seine Aktzeichnungen, die mehr „Zustandsstudien“ als Abbildungen sind. 2017 war er in der Stadtgalerie in der Ausstellung „Ordnung und Obsession“ mit einer Serie von Akten vertreten.

Späte Liebe zur Landschaftsmalerei

In den 1980-er Jahren widmete sich Kulnig auch Ballettszenen, in denen er die Bewegungen der Tänzerinnen festhielt. Die Landschaft als Motiv entdeckte Kulnig später. Er malte Landschaften und Architektur, von Kärnten über die slowenische Gorisca Brda bis Paris.

Durchbruch mit Ausstellung im Stadttheater

Nach seinem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien, kehrte Kulnig nach Kärnten zurück. Bekannt wurde er 1971 durch eine Ausstellung im Stadttheater. Es folgten zahlreiche Ausstellungen, unter anderem in der Modern Art Galerie in Wien, in der Kärntner Landesgalerie, in der Galerie Hildebrand, Galerie Freund, Galerie Welz und im Künstlerhaus. Kulnig nahm auch an vielen Grafik-Biennalen teil und gewann mehrere Preise.

Kulnig prägte die Kunstszene über Jahrzehnte mit, auch als Kunsterzieher brachte er Generationen von Schülerinnen und Schülern die Kunst näher.

