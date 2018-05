Lange Nacht: 100 Kirchen öffnen ihre Pforten

Einblick hinter Klostermauer, Fledermausbeobachtungen und Kirchenkino: 400 Stunden Programm werden in Kärnten zur „Langen Nacht der Kirchen“ geboten. 100 Kirchen nehmen teil.

Das vielseitige Programm der „Langen Nacht der Kirchen“ reicht in Kärnten von liturgischen Feiern über Konzerte, Pilgern und Wallfahren, einem speziellen Programm für Kinder und Jugendliche, hin bis zu Einblicken hinter Klostermauern, Fledermausbeobachtungen und Kirchenkino.

Einblicke in sonst Verborgenes

Mit der Seminarkirche im ehemaligen Marianum in Klagenfurt und dem Domkapitelhaus in Klagenfurt gewähren heuer im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ auch zwei Standorte, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, Einblicke.

„Einblicke hinter Klostermauern“ gewähren u. a. die Elisabethinen (Historische Klosterapotheke, Krypta, Kirche und Kunsthaus „Marianna“) und Kapuziner (Kloserbibliothek und Klostergarten) in Klagenfurt. Mit dem Cabriobus sind Besucher als Detektive auf den Spuren des Kärntner P. Brown unterwegs.

Kulinarik aus aller Welt

Ein kärntnerisch-persischer Abend erwartet die Besucher der Evangelischen Johanneskirche am Lendkanal in Klagenfurt. Kostproben aus der indischen Küche serviert Kaplan Bruno Arava in der Pfarrkirche Jakling. „Die Weltkirche zu Gast“ lautet das Motto auch in der Pfarre Feldkirchen, wo um 20.00 Uhr die „Begegnung Weltküche“ stattfindet.

ORF

Bischof Alois Schwarz lädt um 20.00 Uhr ins Bildungshaus im Stift St. Georgen am Längsee zum „Abendgebet“ am „Weg der Orientierung“ im Stiftsgarten ein. Führungen durch die Hauskapelle und die Repräsentationsräume der Bischöflichen Residenz in Klagenfurt gibt es um 18.00 und um 20.00 Uhr. Auch der ehemalige Bischofssitz Schloss Pöckstein öffnet seine Türen und bietet kostenlose Führungen um 16.30 Uhr und um 18.00 Uhr an.

