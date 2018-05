Terror-Prozess am Landesgericht

Am Landesgericht Klagenfurt wird in Kürze ein Terror-Prozessverhandelt. Einem Afghanen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, er soll Kontakte zur Führungsebene der Taliban haben.

Der Prozess findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt, da dem Mann laut Staatsanwaltschaft eine „enge Bindung zu den Taliban-Führungsebenen“ angelastet wird. Laut Anklage verbreitete der 26 Jahre alte Afghane als Mitglied der Taliban über soziale Netzwerke Propagandavideos. Dabei rief er die Muslime weltweit zum Dschihad, also zum „Heiligen Krieg“, zur Implementierung eines von den Taliban beherrschten „Gottesstaates“, zur Begehung von Selbstmordattentaten bzw. zur Ermordung aller Andersgläubigen auf.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Die Anklage wirft dem 1991 Geborenen vor, Propagandamaterialien der Taliban via soziale Medien an mehr als 5.000 Personen verbreitet zu haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, dass er Mitglied im offiziellen Medienkanal der Taliban sowie in diversen einschlägigen Whats-App-Gruppen ist, wo alle zehn Minuten seine Botschaften gepostet und an die Mitglieder verschickt wurden. Die enge Bindung zu den Führungsebenen der Taliban nimmt die Staatsanwaltschaft deshalb an, weil der Angeklagte auch als Administrator in diesen Medienkanälen registriert war.

Die Strafdrohung bei der terroristischen Vereinigung liegt bei einem bis zehn Jahren, bei der kriminellen Organisation sind es sechs Monate bis fünf Jahre.