Schädelknochen am Krappfeld gefunden

Auf dem Krappfeld in Silberegg ist ein menschlicher Schädel gefunden worden. Esten Informationen zur Folge dürfte es sich um sehr alte Knochen handeln. Weitere Funde gab es an dieser Stelle bisher nicht.

Die Grundstücksbesitzerin fand den Schädel und alarmierte die Behörden. Die Polizei suchte am Donnerstag am Fundort nach möglichen weiteren Knochen. Um genauere Rückschlüsse ziehen zu können, soll an dem Schädelknochen eine Altersbestimmung vorgenommen werden. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung wird voraussichtlich nächste Woche vorliegen.