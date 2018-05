Manager für leer stehende Geschäfte in Villach

Ein eigener Manager wird sich in Villach ab Juni um Immobilien und Freiflächen kümmern. Es soll künftig weniger leer stehende Geschäfte geben. Der neue Manager soll Ansprechpartner für Händler und Hausbesitzer sein.

Villach stellt sein Stadtmarketing insgesamt neu auf. Das Veranstaltungsmanagement, die Vermarktung und die Standortentwicklung sollen professioneller gestaltet werden. Speziell um die Standortentwicklung soll sich der neue Manager, der gebürtige Slowene, Matjaz Lavtizar kümmern.

Wie viele Städte steht auch Villach vor neuen Herausforderungen. Traditionsgeschäfte schließen, viele kleinere Handelsbetriebe, die das Stadtbild über Jahrzehnte geprägt haben, finden keinen Nachfolger. Es herrscht an vielen Orten ein Bild von leerstehenden Geschäften. Der neue Immobilien- und Freiflächenmanager Lavtizar soll gegen diesen Trend arbeiten.

Ansprechpartner bei Standortfragen

Seine Aufgaben gliedern sich in mehrere Teilbereiche. So soll er etwa Ansprechpartner für die Händler sein, und bei Standortfragen unterstützen. Lavtizar: „In erster Linie geht es darum, dass wir es den Unternehmen und kleineren Geschäften leichter machen, mit dem Thema Immobilienstandorte umzugehen. Auch zur Wirtschaftlichkeit der Betriebe können wir Ratschläge geben.“

Eine weitere Aufgabe ist die Beratung der Hauseigentümer in Immobilienfragen. Einer aktuellen Studie zufolge - der sogenannten CIMA-Studie - ist nur ein geringer Teil der Leerstände in Villach uneingeschränkt vermietbar. Der überwiegende Rest sei - zumindest derzeit - nur eingeschränkt oder gar nicht verwertbar. Lavtizar soll die Hausbesitzer über Möglichkeiten beraten, ihre Immobilien zu optimieren.

Stadtmarketing bekommt aktive Rolle

Der Villacher Bürgermeister Günther Albel sagte, der wichtigste Schritt sei es gewesen, mit dem Stadtmarketing von einer passiven zu einer aktive Rolle zu kommen. „Es wird nicht nur für die Stadt geworben, sondern aktiv zu den Händlern, Unternehmern und Hausbesitzern gegangen, um mit ihnen gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten, wohin die Reise für uns alle gehen kann.“

Und schließlich soll der neue Immobilien- und Freiflächen-Manager über die Leerstandsthematik hinaus sein Know-How in neue Flächennutzungskonzepte einbringen. So könne die Zukunft des Wochenmarktes ein Thema sein oder etwa ein Kinder-Erlebnisland in der Innenstadt.

Neuer Manager seit Jahrzehnten für Handel tätig

Lavtizar weist hervorragende Kontakte zu den Größen des Handels auf. Er war zehn Jahre Expansionsmanager bei Ikea, zuvor hatte er bei Baumax, Kik und Hofer gearbeitet. Der zweifache Familienvater verbrachte seine Kindheit in Deutschland, er spricht fünf Sprachen.