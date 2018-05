Workshops gegen Gewalt an Schulen

Wegen Gewalt an Schulen hat es in Kärnten in den letzten drei Jahren je rund 90 Anzeigen gegeben. Die Delikte reichen von Körperverletzung, gefährlicher Drohung bis zu schwerem sexuellen Missbrauch. Mit Workshops läuft in diesem Schuljahr ein Schwerpunkt gegen Gewalt und Mobbing.

Im Landesschulrat heißt es, die Zahl der Gewaltdelikte verändere sich kaum, aber die Hemmschwelle sei gesunken. 85 Anzeigen an Kärntner Schulen weist die Statistik für das vergangene Jahr aus. Der weitaus größte Teil der Anzeigen betrifft Körperverletzungen. Wobei Ärzte und Spitäler schon bei Rötungen oder Abschürfungen zu Anzeigen verpflichtet seien, sagt Bildungsdirektor Rudolf Altersberger: „Man ist sensibler geworden, was auch richtig ist, bzw. die Kommunikation hat sich geändert. Wo man es sich früher untereinander ausgeredet hat, wird heute relativ rasch mit Anzeigen geantwortet.“

Früher hätte es auch mehr Zurückhaltung gegeben und ein „Schwitzkasten“ wäre beim Raufen das Schlimmste gewesen, das man gemacht hätte. Heute zeige sich, dass viele Schüler bis zum Äußersten gingen, so Altersberger. Die meisten Probleme gebe es in den Unterstufen bei Zwölf- bis 14-Jährigen, und da vor allem an großen Schulen.

Workshops zur Gewaltvorbeugung

In Kärnten läuft in diesem Schuljahr ein Schwerpunkt gegen Gewalt und Mobbing mit Fortbildungen und Workshops zur Gewaltvorbeugung für Lehrer, ebenso mit Aufklärung und Sensibilisierung für Eltern und Kinder. „Wir glauben, dass das einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass man jene, die die Mehrheit sind, die keine Gewalt anwenden oder mobben, dazu anregt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Denn es könnte wesentlich mehr verhindert werden, wenn man gleich Stopp sagt“, so Altersberger.

„Time-out-Klassen“ werden mehr

Werden Gewalt oder störendes Verhalten zu groß, bleibt die Chance, einzelne Schüler in Time-out-Klassen, also kleinen Gruppen mit zwei Pädagogen, aufzufangen. Allerdings werden in den Time-out-Gruppen überwiegend Kinder unterrichtet, die Probleme im sozial-emotionalen Bereich haben oder in großen Klassen überfordert sind und besonders intensive Betreuung brauchen.

