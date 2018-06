Mit dem Rad die Kunst entdecken

In Millstatt gibt es seit kurzem das sogenannte KUNSTradeln: Ein Parcours durch den ganzen Ort mit Werken von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern. Bewegung, Natur und Kunst sollen damit verbunden werden.

Was sonst im Museum steht, schwimmt am See: Eine Skulptur von Manfred Wakolbinger ist die erste Station beim „KUNSTradln“ in Millstatt. Ständige Kunstobjekte werden nun mit eigens für diese Saison aufgestellten Werken gemischt.

ORF

Werke aus ganz Österreich

Das „KUNSTradln“ ist eine Entdeckungsreise für jeden. Mit großem Aufwand wurden die Werke aus ganz Österreich, aber auch darüber hinaus angeliefert und werden mit beigelegtem KUNSTradlführer entsprechend erläutert. Die Organisatoren erhoffen sich entsprechenden Zuspruch: „Alle meine Künstlerfreunde waren bei diesem erstmaligen Projekt mit Begeisterung dabei. Die Standorte habe ich in Verbindung mit der Bevölkerung, der Wirtschaft und dann habe ich es mit der, unter Anführungszeichen, richtigen Kunst bestücken dürfen“, so KUNSTradln Kuratorin Petra Weissenböck.

ORF

Altes und neues wird vermischt

Die wunderschöne alte Architektur von Millstatt ist schon allein ein Hingucker, sie wird mit zeitgenössischer Kunst gemischt. Work in Progress ist die Station „Kopfüber“ der Kärntnerin Katharina Steiner. Wenn es zwischendurch regnet, gibt es Vieles auch unter Dach zu sehen. Im Kongresshaus beispielsweise Arbeiten von Großmeister Oswald Oberhuber und Objekte der international renommierten Wienerin Brigitte Kowanz. Zudem gibt es Kunst auch in diversen Gastronomiebetrieben, damit auch die Radlpausen nicht kunstlos sind.

ORF

Kunst statt Kommerz

Ausgangspunkt ist der frisch renovierte Lindenhof. Auch in den Katakomben des Lindenhofes kann man viel entdecken, denn Kunst soll am Millstätter See immer mehr zum Besuchermagnet werden. Kunst statt Kommerz , ist die Maxime für den Lindenhof. „Ich wollte etwas Wertiges haben und etwas, das für Millstatt eine Frequenz bringt. Mit dem Kunstradeln hat sich auch die Gallerie etabliert“, so KUNSTradeln-Schirmherrin Ina Lerchbaumer. Das „KUNSTradln“ läuft bis Ende Oktober und selbst die Wegmarkierungen sind deutlich künstlerischer als sonst übliche. Das Projekt wird von Bund, Land, Gemeinde und Sponsoren unterstützt.

ORF

Ausstellende Künstler

Helmut Arnez, Amy Brier, Maria Baumgartner, Brigitte Corell, Nemanja Cvijanovic, Regula Dettwiler, Veronika Dirnhofer, Stefan Draschan, Cäcilia Falk, Josef Floch, Herbert Golser, Gabriele Hain, Clemens Heinl, Anna Heindl, Johannes Heuer, Lore Heuermann, Tomas Hoke, Robert Kabas, Franz Kaindl, Gerhard Kaiser, Jakob Lena Knebl, Brigitte Kowanz, Edith Kramer, Lisa Kunit, Kunst & Co Millstatt, Brigitte Lang, Thomas Laubenberger Pletzer, Johannes Leitner, Alois Lindenbauer, Helmut Machhammer, Elke Maier, Alois Mosbacher, Ingrid Neuwirth, Ingrid Niedermayr, Oswald Oberhuber, Robert Oltay, Bettina Patermo, Georg Planer, Katja Praschak, Michael Printschler, Frenzi Rigling, Gabriele Schöne, Anneliese Schrenk, Frederike Schweizer, Max Seibald, Wilhelm A. Seibetseder, Hubert Sielecki, Rudolf Sodek, Katharina Steiner, Egon Straszer, Helmut & Matthias Swoboda, Maria Temnitschka, VOKA, Manfred Wakolbinger, Niclas Anatol Walkensteiner, Johann Weyringer, Andreas Werner, Markus Wilfling