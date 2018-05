ZAMG: „Telefon-Seelsorge“ für Bauern

Der regnerische Mai beunruhigt derzeit viele Landwirte, die dringend auf die erste " Maht" warten. Bei der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) häufen sich sich deswegen die privaten Wetteranfragen.

Der April brachte viel Sonne, frühsommerliche Temperaturen und stabiles Wetter. Der Mai verläuft hingegen ausgesprochen wechselhaft, bislang gab es keinen Tag, an dem es nicht irgendwo in Kärnten regnete. Zum Leidwesen der Landwirte, die dringend auf die erste " Maht" ihrer Wiesen warten. Bei der ZAMG in Klagenfurt häufen sich derzeit daher die privaten Wetteranfragen. Täglich stehen die Meterologen am Klagenfurter Flughafen auch für eine persönliche, telefonische Wetterberatung zur Verfügung.

„Punktprognose derzeit nicht möglich“

Hauptthema bei den Anrufern: Wann gibt es endlich zwei oder drei trockene Tage in Kärnten. Eine Frage, die sich momentan aber nicht einfach beantworten lasse, sagt Meteorloge Gerhard Hohenwarter: „Derzeit gibt es über Mitteleuropa mehrere, kleinräumige Höhentiefs, die kalte Luft enthalten und Regen bringen können. Sie wandern unbeständig und sind schwierig vorherzusagen.“

Das mache die Beratung für die Landwirte leider schwierig: „Wenn ich zum Mähen rate, wird es wahrscheinlich regnen und umgekehrt.“ Auch wenn die Computerprogramme der Wetterdienste immer mehr und genauere Daten liefern, im Detail bleibt die Vorhersage schwierig. „Eine Punktprognose ist bei dieser Wetterlage nicht möglich.“

Es bleibt (wahrscheinlich) feucht

Die Niederschlagsmenge in Klagenfurt liegt schon jetzt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Eine nachhaltige Wetteränderung sei nicht in Sicht, so Hohenwarter. Stabiles Frühsommerwetter ist laut Prognose auch in der kommenden Woche unwahrscheinlich. Ziemlicher sicher ist aber, dass die Temperatur weiter ansteigen wird.

