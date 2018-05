Stalker-Prozess: 7.648 SMS an die Ex

Wegen Stalkings und gefährlicher Drohung ist am Mittwoch ein 33-jähriger Mann in Klagenfurt zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte seiner Ex- Frau binnen weniger Wochen 7.648 SMS geschickt, teils enthielten diese Drohungen.

Nach sechs Jahren Ehe kam für das Paar aus Rumänien heuer die Scheidung, eine Trennung, die der Angeklagte nicht wahr haben wollte. Zwischen Anfang März und 10. April waren es 7.648 SMS-Nachrichten, die der Rumäne an seine Ex-Frau schickte. 50 der Nachrichten enthielten auch Drohungen. Er drohte seiner Ex-Frau, ihr und ihrem neuen Partner, den die Frau allerdings nur erfunden hatte, mit Gewalt und auch mit Sachbeschädigungen.

16 SMS-Nachrichten während Polizeiaussage

Wegen Stalkings und gefährlicher Drohung musste sich der 33-Jährige am Mittwoch vor Gericht verantworten. Ob er denn angesichts der Vielzahl an SMS-Nachrichten in dieser Zeit auch gearbeitet hätte, fragte die Vorsitzende Richterin Michaela Sanin am Mittwoch ungläubig den Angeklagten. Meistens habe er das am Abend nach der Arbeit getan, so der Angeklagte. Sogar als die Ex-Frau gerade ihre Aussage bei der Polizei machte, bekam sie 16 SMS-Nachrichten vom Ex.

Ex-Frau entlastet den Angeklagten

Der Rumäne zeigt sich am Mittwoch vor Gericht voll geständig. Er wollte seine Frau nur zurück haben und wegen der Scheidung sei er eben nicht immer „gut drauf“ gewesen. Er sei ein ruhiger und friedlicher Mensch, betonte der Angeklagte. Das bestätigte vor Gericht auch seine Ex-Frau. Nach der Anzeige bei der Polizei und einer Wegweisung habe sich ihr Ex entschuldigt und auch keine weitere Nachricht mehr geschickt. Außerdem, so die Frau, kenne sie ihren Ex seit zehn Jahren, in dieser Zeit habe er weder ihr, noch jemand anderem etwas getan.

Mildernd wurde bei Gericht wohl gewertet, dass der Mann keine Vorstrafen hat, berufstätig ist und monatlich 250 Euro Unterhalt für den gemeinsamen, fünf Jahre alten Sohn zahlt. Der Mann wurde zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

