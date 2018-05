Untreue: Neuer Hypo-Prozess gestartet

In Klagenfurt hat am Mittwoch ein neuer Hypo-Prozess begonnen. Einem früheren Prokuristen wird vorgeworfen, 2008 einen Kredit pflichtwidrig bewilligt und damit einen Schaden von zumindest 1,3 Mio. Euro verursacht zu haben.

Staatsanwalt Andreas Höbl wirft dem 60-jährigen Angeklagten Untreue vor. Er habe den Kredit in Höhe von 2,6 Mio. Euro an eine liechtensteinische Anstalt ohne ausreichende Bonität bewilligt und auf eine Bürgschaft verzichtet. Den Schädigungsvorsatz sieht Höbl dadurch gegeben, dass die Marktfolge auf einen möglichen Schadenseintritt hingewiesen habe. Mit dem Geld wurde eine Wohnung in Mailand erworben.

Die Heta, Abbaueinheit der früheren Hypo-Bank, schloss sich dem Verfahren als Privatbeteiligte mit einem Anspruch in Höhe von 2,7 Mio. Euro an. Die Verwertung der Wohnung sei bis heute nicht möglich gewesen, da die Kreditnehmerin bereits gelöscht und ein kompliziertes Zivilverfahren in Mailand anhängig sei, erklärte Heta-Anwalt Leo Grötschnig. Darüber hinaus habe die Republik Italien die Wohnung mittlerweile konfisziert.

Verteidiger: Das war gängige Praxis

Verteidiger Martin Stärker erklärte, die Vorwürfe würden jeder Grundlage entbehren. Der Angeklagte sei von Mitte der 1990er-Jahre bis zu seiner fristlosen Entlassung Mitte 2010 Mitarbeiter der Hypo gewesen. Diese Entlassung habe er am Arbeitsgericht bekämpft und in diesem Zusammenhang sei auch dieser Fall geprüft worden. Dabei konnten laut Stärker weder das Gericht in Klagenfurt noch das Oberlandesgericht Graz vorsätzlich begangene Untreue orten. Die Abwicklung des Wohnungskaufs über zwei liechtensteinische Anstalten habe zur gängigen Praxis gehört und sei nichts Außergewöhnliches gewesen, sei damals festgestellt worden.

„Kredit war einstimmig bewilligt“

Weiters meinte der Verteidiger, das Vorgehen entspreche einem normalen fremdfinanzierten Wohnungsankauf, und die Heta sei nach wie vor bei einer Wohnung in bester Lage Mailands durch das Grundbuch besichert. Der Kredit sei im Rahmen des Kredit-Jour-fixe als gut besicherte Finanzierung einstimmig bewilligt worden. Eine Einflussnahme des Angeklagten wäre hier nicht möglich gewesen. Die gewählte Vorgehensweise sei der rigiden Finanz- und Steuerpolitik Italiens geschuldet gewesen, denn viele Italiener hätten ihr Vermögen in liechtensteinischen Anstalten untergebracht, so Stärker.

Der Schätzwert der Wohnung betrug laut Anwalt zum Zeitpunkt des Erwerbs 2,7 Mio. Euro, durch den Wegfall eines Wohnrechts und die Wertsteigerung sei er heute deutlich höher. Das Verfahren wird am Mittwoch mit der Einvernahme des Angeklagten fortgesetzt.