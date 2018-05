17-jähriger Pizzakoch landet im Krankenhaus

Eine im Ofen vergessene Pizza hat Dienstagabend in Feldkirchen einen Brand ausgelöst. Der Koch, ein 17-jähriger Bursche, musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 17-Jährige wollte gegen 18.15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses eine Pizza zubereiten. Der junge Mann schlief allerdings ein, die Pizza verkohlte im Backrohr. Einem 54-jährigen Nachbarn fiel dann um 19.00 Uhr der starke Rauchgeruch im Stiegenhaus auf. Zu dieser Zeit schlug bereits der Rauchmelder Alarm, die Warnsignale führten den Mann zur Wohnung des Jugendlichen, der Nachbar alarmierte sofort die Feuerwehr.

Schlüssel steckte - Wohnungstür blockiert

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr kam auch die Mutter des 17-Jährigen nach Hause. Sie wollte die Wohnungstüre aufsperren, der innen steckende Schlüssel ihres Sohnes blockierte allerdings das Schloss. Mit Hilfe des Nachbarn konnte die Frau dann die Wohnungstüre gewaltsam öffnen, sie weckten den noch immer schlafenden 17-Jährigen und brachten ihn in Sicherheit.

Die Feuerwehr Waiern und Tschwarzen rückten mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Die Feuerwehrleute konnten den beginnenden Brand rasch löschen und belüfteten Stiegenhaus und Wohnung, in der Küche der Wohnung entstand ein geringer Sachschaden. Der 17-Jährige wurde zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen in das Klinikum Klagenfurt gebracht.