Transportbranche gehen die Lkw-Fahrer aus

Die florierende Transportbranche hat mit Personalmangel zu kämpfen. In Kärnten fehlt jeder dritten Firma ein Fahrer, rund 200 Posten sind derzeit unbesetzt. Eine Jobbörse soll nun Abhilfe schaffen.

Etwa 200 Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen werden derzeit von den rund 700 Kärntner Transportfirmen gesucht. Noch dramatischer ist der Mangel etwa in Salzburg, nach einer Umfrage unter 430 Frächtern fehlen jeder Firma drei Fahrer - mehr dazu in Transportbranche fehlen Lkw-Fahrer (salzburg.ORF.at).

Am Berufsbild selbst liegt der Mangel an Fahrern nicht, heißt es von der Kärntner Wirtschaftskammer. Der Beruf sei mittlerweile attraktiv, sagt Gerhard Eschig, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in der Kärntner Wirtschaftskammer. Die heimischen Unternehmen würden moderne Lkws besitzen, in deren Fahrerkanzel es wie in einem Jumbo-Jet aussehe. Der Kollektivlohn beginnt bei über 1.500 Euro brutto, rund 1.200 Euro netto, dazu kommen Diäten und Zulagen.

Transportbranche im Aufwind

Dass so viele Fahrer fehlen, liege auch an der starken Nachfrage im Transportgewerbe, sagt Eschig: „Konjunktur und Verbrauch sind gestiegen, dadurch gibt es auch ein größerer Transportvolumen.“ Als Stressfaktor werden laut Eschig von Lkw-Fahrern zu häufige Kontrollen durch die Polizei angeführt. Bis zu vier Mal am Tag könne es zu Kontrollen, z.B. der Fahrzeiten und Pausen, kommen.

Mitte Juni veranstalten das Arbeitsmarktservice und die Wirtschaftskammer auf dem Klagenfurter Messegelände eine Jobbörse für das Transportwesen. Jobsuchende Lkw-Fahrer sollen dabei an Kärntner Firmen vermittelt werden.