Klettersteige als gefährlicher Trendsport

Mehrere Bergungen und zuletzt ein tödlicher Unfall: Unfälle auf Klettersteigen nehmen in Kärnten zu. Vor allem bei neu gebauten Klettersteigen kommt es zu Unfällen, warnt die Bergrettung - und appelliert, das eigene Können realistisch einzuschätzen.

Am Fallbach-Klettersteig in Malta endete ein Absturz am Wochenende tödlich. Ein 24-jähriger Student stürzte fast 200 Meter ab, er konnte nur noch tot geborgen werden – mehr dazu in Tödlicher Kletterunfall in Malta. Vor zwei Wochen mussten vom neuen Klettersteig auf dem Schlossberg Griffen mehrere Kletterer geborgen werden – mehr dazu in Wirbel um schwierigen Klettersteig. Seit diesen Vorfällen wird in Kärnten diskutiert, ob die Klettersteige zu gefährlich sind, oder ob die Kletterer ihr Können überschätzen. Denn das Klettern liegt weiter im Trend, auch der Schwierigkeitsgrad der Steige wurde teils angehoben.

Hinweistafeln genau beachten

Zu Unfällen kommt es vor allem bei neu gebauten Klettersteigen, meint dazu der Ausbildungsleiter der Bergrettung Bad Eisenkappel, Heinz Lechner: „Bei neuen Klettersteigen kommt es in den ersten zwei Wochen oft zu Einsätzen der Bergrettung. Dann spricht sich aber in der Szene herum, welche Anforderungen ein Steig hat.“

Problematisch können Klettersteige aber trotzdem für Nicht-Ortskundige oder Touristen werden. Lechner rät deswegen, die Hinweistafeln beim Einstieg genau zu beachten: „Darauf wird z.B. Schwierigkeitsgrad und nötige Ausrüstung beschrieben.“ Zur Ausrüstung für einen Klettersteig gehören auch Sitzgurt, Fallstopper, Helm und Handschuhe.

Ehrliche Selbsteinschätzung unerlässlich

Auch eine ehrliche Selbsteinschätzung des eigenen Könnens ist wichtig. Einen Klettersteig zu bewältigen kostet Kraft, nicht jeder Kletterer habe die nötige Fitness, sagt Heinz Lechner: „Einigen Kletterern geht auf schwierigen Steigen die Kraft aus, deswegen appellieren wir an die Eigenverantwortung. Vor allem bei Klettersteigen der Schwierigkeitsklassen C, D und E braucht es eine gute Vorbereitung.“ Für die Hobby-Kletterer werden auch immer wieder Kurse von Bergrettung und Alpinschulen angeboten, „so ein Kurs kann vor dem Besuch eines schwierigen Klettersteiges ratsam sein“, so Lechner.