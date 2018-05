Mit Motorrad in Kaffeehaus: Fünf Verletzte

Mit einem Leichtmotorrad ist eine 58-jährige Frau am Sonntagnachmittag in Velden in die Terrasse eines Kaffeehauses gekracht. Vier Gäste und die Motorradlenkerin wurden leicht verletzt.

Die 58-jährige Frau war am Sonntagnachmittag mit ihrem Leichtmotorrad im Ortsgebiet von Velden unterwegs, wo sich ein Lokal an das andere reiht. Versehentlich streifte die 58-Jährige mit ihrem Fahrzeug einen Poller, sie verriss den Lenker und gab gleichzeitig unbeabsichtigt Gas.

Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und fuhr nach einigen Metern auf die Terrasse eines Kaffeehauses. Dort prallte das Fahrzeug gegen mehrere Terrassentische, auf denen Gäste des Lokals saßen. Vier der Gäste und die Motorradlenkerin wurden verletzt. Der Vorfall endete relativ glimpflich, alle Personen wurden nur leicht verletzt, sie lehnten ärztliche Hilfe vor Ort ab.

An den Pfingstfeiertagen kam es in Kärnten zu zahlreichen Unfällen. Bei einem Verkehrsunfall in Straßburg wurde ein 34 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt, er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus - mehr dazu in Pfingstunfälle: 34 Jähriger erliegt Verletzungen.