Den Geschmack des Waldes erleben

Biologieunterricht unter freiem Himmel für Schüler und Waldinteressierte wird von Waldpädagogen angeboten. In Finkenstein hat sich eine der Kärntner Waldpädagoginnen auf einen speziellen Aspekt spezialisiert, den „Geschmack des Waldes“.

Eva-Maria Puschan ist zertifizierte Waldpädagogin und will den Teilnehmern ihrer Kurse den Geschmack des Waldes in all seinen Facetten vermitteln. Die Wälder rund um den Faaker See sind ihre Heimat. Regelmäßig ist sie mit großen und kleinen Besuchern dort unterwegs, um das Ökosystem des Waldes mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

ORF

Den Wald bewusst wahrnehmen

Waldpädagogik ist forstliche Umweltbildung und soll den Dialog zwischen Mensch und Natur ermöglichen. Am besten gelingt das durch bewusstes Wahrnehmen und intensives Kennenlernen des Waldes durch gemeinsame Aktivitäten. Wie schmeckt zum Beispiel Sauerklee? „Zwar sauer, aber im Salat ein Highlight“, so Puschan.

ORF

Kraft für den Alltag tanken

Beim ganzheitlichen Lernen im Lebensraum Wald soll Wissen über die heimischen Wälder vermittelt werden, was für Bäume und Pflanzen hier wachsen und was hier lebt. „Aber auch die Ruhe und die Kraft des Waldes soll vermittelt werden. Dass man hier vom Alltag abschalten kann, zur Ruhe kommen kann und diese Kraft der Natur für den Alltag aufnimmt“, so Puschan.

Produkte aus dem Wald verkosten

„Waldmomente“ heißt ein neues Angebot, das den Geschmack des Waldes in den Mittelpunkt rücken will. Die Besucher sind eingeladen sich zum Beispiel mit Holundersaft, Fichtensirup, Steinpilzsalz oder Maiwipferlgelee durch das breit gefächerte Angebot des Waldes zu kosten. „Hier werden sie belohnt mit Waldgeschmackserlebnisse, sodass man den Waldspaziergang mit dem Waldgenuss abrundet“, so die Waldpädagogin. Der ganzheitliche Waldgenuss steht jeden Freitag auf dem Programm.

ORF

Angebot für Kinder und Erwachsene

Letztendlich sollen in dem Bemühen das Ökosystem Wald wirklich zu verstehen alle Sinne gefördert werden. Ein waldpädagogisches Angebot um bei Kindern und Erwachsenen die Beziehung zu Wald und Natur zu intensivieren und damit auch das Verständnis für die Lebensgrundlage Wald zu fördern.