Patrick Harand verlängert beim KAC

Der Rekordmeister setzt weiter auf Stürmer Patrick Harand. Der Wiener, der bereits seit 2012 für die Rotjacken aufläuft, verlängert seinen Vertrag um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2018/19.

Patrick Harand geht damit in die siebente Saison bei den Klagenfurtern. Waren die ersten beiden Spielzeiten Harands bei den Rotjacken noch von zahlreichen Verletzungen geprägt, so etablierte er sich in den vergangenen vier Saisonen als wichtiger Führungsspieler im Gefüge der Kampfmannschaft.

Flexibel einsetzbar

In der vergangenen Saison wurde er vom Trainerstab sowohl als Center als auch als Flügelangreifer eingesetzt, in einzelnen Fällen half er zudem auch als Abwehrspieler aus. Für den KAC bestritt Patrick Harand bislang 271 EBEL-Spiele (68 Scorerpunkte), insgesamt zieren bereits 840 Einsätze in Österreichs höchster Spielklasse seinen Lebenslauf. Für das Nationalteam kam der 34-Jährige bis 2013 auf 77 Länderspieleinsätze.

Reichel: „Unverzichtbar für die Mannschaft“

Laut KAC-Sportdirektor Johannes Reichel ist Harand ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft. „Neben seiner Flexibilität am Eis machen ihn auch seine Einstellung und sein Charakter sehr wertvoll für uns: Er hat in seiner Laufbahn vieles erlebt und ist stets bereit dazu, diese Erfahrungen auch mit jungen, nachrückenden Spielern zu teilen, sodass diese an seiner Seite lernen und sich noch besser entwickeln können“, so Reichel. Patrick ist im Verein nicht nur als Spieler aktiv, sondern trainiert auch im U8-, U10- und Bambini-Bereich mit der Nachwuchsgeneration des KAC.

Stand der Kaderplanung 2018/19

Torhüter: David Madlener (2020)

Abwehr: Christoph Duller (2019), David Fischer (2020), Martin Schumnig (2020), Steven Strong (2019), Clemens Unterweger (2019)

Angriff: Johannes Bischofberger (2019), Manuel Geier (2019), Stefan Geier (2019), Patrick Harand (2019), Thomas Hundertpfund (2020), Thomas Koch (2020), Andrew Kozek (2019), Niki Kraus (2019), Nicholas Petersen (2020), Marco Richter (2020), Mitch Wahl (2019)