Unfallreicher Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag haben sich in Kärnten zahlreiche Unfälle ereignet. Bei Unfällen in Strassburg, Pöckstein und in Oberdrauburg wurden insgesamt sieben Personen verletzt, einer davon erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Gegen 23 Uhr kam ein 33 Jahre alter Pkw-Lenker aus St. Veit bei Strassburg mit seinem Kombi von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt, eine 25 Jahre alte Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Ein weiterer Mitfahrer, der auf der Rückbahn saß und laut Polizei nicht angeschnalt war, wurde lebensbedrohlich verletzt. Alle drei Insassen wurden in das Klinikum Klagenfurt und in das UKH gebracht.

Gegen einen Baum geprallt

Auch in Pöckstein bei Völkermarkt ereignete sich am Pfingstsonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22 Jahre alter Mann konnte seinen Pkw, laut Polizei wegen zu hoher Fahrgeschwindigkeit, an einer Kreuzung nicht mehr zum Stehen bringen und fuhr geradeaus weiter, touchierte Verkehrszeichen und stieß schließlich gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Insassen des Pkw schwer verletzt und wurden nach notärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach und das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der beim Lenker durchgeführte Alkotest verlief positiv.

Mit Mopedauto im Straßengraben gelandet

Und in Oberdrauburg fuhr ein 67 Jahre alter Autofahrer mit seinem Pkw einem Mopedauto auf und stieß es von der Fahrbahn. Laut Polizei bemerkte der Pensionist das Mopedauto wegen der schlechten Sicht zu spät. Das Leichtfahrzeug geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern, überschlug sich umd landete auf dem Dach im Straßengraben. Das Fahrzeug des Unfalllenkers geriet ebenfalls ins Schleudern und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die Lenkerin des Mopedautos, eine 74 Jahre alte Pensionistin, wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Unfallenker blieb unverletzt.