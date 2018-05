Alkoholisierter fuhr Jugendlichen nieder

Ein 53-jähriger PKW Lenker war am Samstag alkoholisiert in der Gemeinde St. Kanzian unterwegs. Er stieß mit seinem Wagen gegen einen Mopedlenker. Der Jugendliche wurde durch die Luft geschleudert und schwer verletzt.

Der Der Unfall passierte am Samstagabend gegen 21.30h. Der 53 Jahre alte PKW Lenker war mit seinem Wagen auf der Eberndorfer Landesstraße unterwegs. In Unterburg, Gemeinde St. Kanzian, prallte er gegen ein vor ihm fahrendes Moped. Der 16-jährige Mopedlenker aus dem Bezirk Völkermarkt wurde bei dem Unfall durch die Luft geschleudert und blieb in einem Acker zum Liegen.

Alkotest positiv, Führerschein abgenommen

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest beim PKW-Lenker verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Der Mann er wird angezeigt. Die Bergearbeiten wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf und Gablern durchgeführt.