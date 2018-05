Kulinarische Reise durch die Prekmurje

Die Prekmurje, ist eine der fünf historischen Regionen Sloweniens. Matej Fischer hat in einem Kochbuch Rezepte der Region gesammelt. Auf seiner kulinarischen Reise ließ er sich von der Landschaft und ihren Menschen inspirieren.

Matej Fischer ist in der Prekmurje, dem Übermurgebiet, geboren und aufgewachsen. Er arbeitet selbst im Marketingbereich, fotografiert gerne und liebt seine Heimat und vor allem die Menschen, die hier leben. In einem eigenen Kochbuch trug er nach unzähligen Gesprächen Rezepte zusammen und studierte dafür natürlich auch alte Kochbücher.

ORF

„Es gibt viele verschiedene Versionen dieser Rezepte. In gewisser Weise hat jedes Dorf seine eigene Variante. Daher haben wir einen Mittelweg gesucht und die Rezepte so gestaltet, dass sie auch in einem modernen Haushalt zubereitet werden können“, so Fischer.

ORF

Der richtige Wein gehört dazu

In seinem Kochbuch hat Fischer ein Stück der Geschichte der Region und der Menschen zusammengefasst. Dazu gehören auch die Architektur und sogar die Bekleidung der Menschen. Er ist auch in den Weinbergen unterwegs gewesen und hat dort einige Winzer besucht. In der Prekmurje wurden schon immer schwere Rotweine gekeltert, die noch heute in Holzfässern gereift werden.

ORF

„Diese Speisen brauchen einfach die kräftigen Tropfen. Wir versuchen auch heute, dieser Tradition nachzugehen. So sind unsere Weine ein sehr guter Begleiter der typischen Prekmurjer Küche“, so Kellermeister Uros Valcl

ORF

Traditionelle Küche modernisiert

Die Region Prekmurje ist auch reich an heißen Quellen. So ist etwa das schwarze Wasser von Moravske Toplice weit über die Grenzen des Landes bekannt. Die traditionelle Küche hat nun auch Einzug in die Speisesäle gefunden und kommt gut an. Frische Kräuter spielen dabei eine große Rolle, darauf legt der Küchenchef Danilo Curman besonderen Wert.

ORF

„Zweimal wöchentlich veranstalten wir im Hotel Livada einen typischen Prekmurje-Abend. Einige Speisen bereiten wir dabei auf modernere Art zu. Die Gäste sind sehr zufrieden und reagieren sehr positiv auf unsere heimische Küche“, sagte der Küchenchef.

ORF

Literat mit Kochtalent

Kalte Vorspeisen, geschmackvolle Hauptgerichte und süße Köstlichkeiten bringen das Feinschmeckerherz in der Region zum Lachen. Ein Gericht seiner Großmutter zeigte Matej Fischer beim kulinarischen Lokalaugenschein selber vor. Aus Weizenmehl, Eiern, Milch und Buchweizenmehl rührte er einen Teig an.

ORF

Darauf kam zuerst Kürbiskernöl und dann frische Grammeln, also Zutaten für eine kräftige Speise. Der Kochliterat verteilte den Teig über die Grammeln. Dann ging es für etwa 15 Minuten ab in den Ofen. „Alle Rezepte im Kochbuch beinhalten Zutaten aus dieser Region. Die Gerichte sind relativ deftig, weil sie eben aus der Prekmurje stammen, wo die Menschen früher am Feld hart gearbeitet haben und deshalb starke Nahrung brauchten“, so Fischer. Schmecken tun sie aber auch heute noch wie damals.