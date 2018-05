Austria Klagenfurt steigt in die Erste Liga auf

Nach zwei Jahren Abwesenheit gelingt Austria Klagenfurt die Rückkehr in den Österreichischen Profifußball. Die Klagenfurter verloren das letzte Saisonspiel in Gleisdorf mit 1:3, bleiben aber auf dem fünften Tabellenplatz, der zum Aufstieg reicht.

Austria Klagenfurt beendete die Saison in der Regionalliga Mitte auf dem fünften Tabellenplatz und wird damit in der kommenden Saison Teil der sechzehn Teams sein, die die neue Erste Liga bilden. Zum Aufstieg wären zwar nur die ersten vier Teams berechtigt, weil der Zweitplatzierte Gleisdorf nicht um eine Lizenz für die die Erste Liga angesucht hatte, sprangen die Klagenfurter auf einen Aufstiegsrang und das trotz einer 1:3 Niederlage im letzten Saisonspiel bei Gleisdorf. Nach 16 Minuten lagen die Violett-Weißen bereits mit 0:2 zurück.

Florian Jaritz gelang in der 56. Minute noch der Anschlusstreffer, am Ende wurde es dennoch eine Niederlage. In der Parallelpartie verlor zeitgleich aber Allerheiligen, der einzig verbliebene Konkurrent der Klagenfurter um den Aufstieg, beim Tabellenletzten St. Florian mit 0:2. Die Klagenfurter lagen damit in der Endabrechnung der Regionalliga Mitte mit einem Punkt vor Allerheiligen.

Gute zweite Saisonhälfte absolviert

Nach dem Abstieg in der Saison 2016 kehrt Klagenfurt in der kommenden Spielzeit wieder in den Österreichischen Profifußball zurück. Dabei war vor allem die zweite Saisonhälfte ausschlaggebend. In den ersten fünfzehn Partien der Spielzeit 2017/18 konnten die Klagenfurter 21 Punkte einfahren. In der zweiten Saisonhälfte legten sie leistungsmäßig zu und holten insgesamt 27 ihrer gesamt 48 Zähler. In der Schlussphase gewannen die Klagenfurter vier ihrer letzten fünf Spiele.