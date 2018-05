Neuer Stürmer für den VSV

Der EC Panaceo VSV hat den kanadischen Stürmer Blaine Down verpflichtet. Der 35Jährige spielte in den vergangenen sechs Saisonen in der DEL in Deutschland. Der Kanadier wird die Villacher in der kommenden Saison verstärken.

In den vergangenen sechs Jahren in der höchsten Deutschen Liga (DEL), sammelte der Kanadier 220 Punkte in 273 Spielen. „Blaine Down ist ein Spieler mit viel Erfahrung, er hat erfolgreich in guten Ligen gespielt. Er ist ein schneller, talentierter Spieler, der sich nicht zu schade dafür ist hart in die Zweikämpfe zu gehen. Ich denke, dass er sehr gut zu unserer Mannschaft passen wird“, so VSV Head Coach Gerhard Unterluggauer.

Vier Meistertitel im Gepäck

Blaine Down wurde 1982 in Oshawa, Kanada geboren. In seiner Jugendzeit konnte er mit den Barrie Colts in der OHL seinen ersten von vier Meistertiteln erringen. Nach 137 Partien in der AHL bei den Bridgeport Sound Tigers, wechselte der 35-Jährige 2005 nach Europa und wurde italienischer Vizemeister mit Ritten. Anschließend verbrachte der Stürmer zwei Saisonen in Dänemark, in welchen er mit dem Club Herning Blue Fox zwei Meistertitel erspielte.

Es folgte ein Engagement in der Schweiz, wo er vier Spielzeiten zwischen der NLB und der NLA pendelte. In der Saison 2011/12 wurde Down schließlich mit den Zürich Lions (NLA) zum vierten Mal in seiner Karriere Meister wurde. 2012 wechselte der Angreifer nach Straubing in die DEL, zuletzt trug Down das Trikot der Iserlohn Roosters.

Status der VSV Kaderplanung für die Saison 2018/19:

Torhüter: Dan Bakala , Lukas Schluderbacher, Alexander Schmidt;

Verteidigung: Nico Brunner, Jason DeSantis, Sam Labrecque, Markus Schlacher, Stefan Bacher, Bernd Wolf;

Stürmer: Niki Petrik, Kyle Beach, Christof Kromp, Philipp Wohlfahrt, Benjamin Lanzinger, Jerry Pollastrone, MacGregor Sharp, Blaine Down;