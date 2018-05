Finanzierung für Stadthallen-Umbau beschlossen

Die Generalversammlung der Kärntner Messen beschloss am Donnerstag die finale Finanzierung für den laufenden Umbau der Stadthalle Klagenfurt. Rund fünf Millionen Euro werden in neue Infrastruktur gesteckt. Zudem wurde auch über das Messejahr 2017 Bilanz gezogen.

Elf neue Kabinen, ein Fitnessraum, eine Skatemill-Area, ein Skillsroom sowie Multifunktionsräume entstehen bis Herbst 2018. Das „Kärntner Eissportzentrum“ soll mit diesem neuen Bau auch eine überregionale Bedeutung erlangen. Für die Dauer von 15 Jahren wird Klagenfurt zum Bundesleistungszentrum für Eishockey, das vom Österreichischen Eishockeyverband für Trainingscamps des Nationalteams und der Nachwuchsmannschaften genutzt werden soll. Auch Länderspiele und Nationenturniere soll es geben. Die finale Finanzierung, welche rund fünf Millionen Euro für die Stadthalle vorsieht, wurde von der Generalversammlung beschlossen.

Erfolgreiches Messenjahr

Die Generalversammlung der „Kärntner Messen“ beschloss am Donnsterag auch die Messebilanz 2017. Die Eigentümer, also die Stadt Klagenfurt, die Kärntner Beteiligungsverwaltung und die Wirtschaftskammer Kärnten zeigten sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. So konnte ein Umsatz von rund 6,8 Millionen Euro erzielt werden, der Bilanzgewinn liegt 2017 bei 986.000 Euro.

Zu den zehn Fach- und Publikumsmessen kamen im Vorjahr 254.000 Besucher und 2.500 Direktaussteller. Weiters lockten die 200 Gastveranstaltungen aller Art 162.000 Besucher an. Zusammen mit den 203.000 Sportlern und Fans im „Kärntner Eissportzentrum“ kamen 2017 somit rund 619.000 Menschen auf das Klagenfurter Messegelände.

Links: