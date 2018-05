Rehgeiß mit Lasso gerettet

Ein junges Reh hat sich am Donnerstag in Feldkirchen in einen Wasserkanal verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Das Tier wurde von der Feuerwehr mit einem Lasso eingefangen und geborgen.

Das noch junge Reh sprang am Donnerstag in einen Werkskanal bei Poitschach (Gemeinde Feldkirchen) und konnte sich nicht mehr über die angrenzende Mauer befreien. Die Feuerwehr Poitschach wurde von einer Nachbarin alarmiert und rückte zu dem ungewöhnlichen Einsatz aus.

Die Feuerwehrleute entdeckten das erschöpfte Tier schließlich erschöpft am Ende des Kanals. Mit einem gekonnten Lassowurf gelang es Feuerwehrmann Roland Gutzinger, das Tier einzufangen. Schon der erste Wurfversuch klappte, als „Lasso“ verwendete Gutzinger eine Rettungsleine.

FF Poitschach

Dann zog er das Tier, erschöpft aber unversehrt, am Seil aus dem Wasser. Mittlerweile wurde das Rehkitz wieder in den Wald gebracht, damit es seine Mutter suchen kann.