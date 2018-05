Suchtgiftring in Völkermarkt ausgehoben

Nach langen Ermittlungen ist in Völkermarkt ein Suchtgiftring mit 22 verdächtigen Personen ausgehoben worden. Zehn von ihnen den der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Auch Mutter und Schwestern des Haupttäters waren involviert.

In der Zeit vom Dezember 2017 bis März 2018 soll ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt im Internet insgesamt mindestens 3.000 Stück Ecstasy, 150 Gramm Kokain und 80 Gramm Cannabis bestellt haben. Die Suchtmittel verteilte er an weitere Dealer und Konsumenten. Die weiteren beteiligten Personen hatten ihre eigenen Rollen. So fungierten zwei als Geldgeber und investierten wissentlich in den Ankauf von Suchtmittel, mit Aussicht auf hohe Gewinne. Ein Abnehmer von Suchtmittel wurde als Geldeintreiber eingesetzt.

Mutter und Schwestern als Mittäterinnen

Die Mutter und die Schwestern des Verdächtigen fungierten als Mittäterinnen, indem sie die Suchtmittel an Abnehmer verteilten, Postsendungen aus dem Internet entgegenahmen und Kurierfahrten durchführten. Zwei weitere Sub-Dealerinnen verkauften mindestens 550 Stück Ecstasy, 30 Gramm Kokain und 50 Gramm Cannabis an einen Jugendlichen, der es wiederum an andere Jugendlich verteilte.

Von EKO Cobra verhaftet

Ein weiterer Verdächtiger verkaufte mindestens 150 Stück Ecstasy sowie auch Drogenersatzmittel. Die Suchtmittel wurden mit hohen Gewinnspannen weiterverkauft. Der 29-jährige Mann wurde am 24. März von Beamten des Einsatzkommandos Cobra in Völkermarkt festgenommen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden noch 22 Gramm Kokain und Ecstasy sichergestellt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die weiteren Beteiligten werden ebenfalls der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.