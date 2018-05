Ex-Stadtwerke-Chef blitzt vor Gericht ab

Das Landesgericht Klagenfurt hat die Klage von Ex-Vorstand Romed Karre gegen die Stadtwerke Klagenfurt abgewiesen. Karre hatte sein Amt im Mai 2016 zurückgelegt, später wurde er entlassen. Karre forderte knapp eine Million Euro.

Romed Karre hatte von seinem ehemaligen Arbeitgeber die Auszahlung seines befristeten Vertrages gefordert, nachdem er im Mai 2016 zurückgetreten war. Karre hatte seinen Rücktritt damit begründet, dass eine Fortführung seines Vorstandmandates „unzumutbar“ gewesen sei, etwa durch eine Satzungsänderung oder die Bestellung eines dritten Vorstandes. Das Landesgericht wies die Klage ab.

„Das ist noch nicht das Ende des Verfahrens“

Am Mittwoch wurde die Entscheidung von den Stadtwerken Klagenfurt bekanntgegeben. „Das Urteil ist eine Bestätigung für unsere Rechtsmeinung und die damit verbundenen Entscheidungen“, hieß es bei den Stadtwerken. Karres Anwalt Kurt Klein kündigte gegenüber dem ORF am Mittwoch den weiteren Rechtsweg an. „Das ist noch nicht das Ende des Verfahrens“. Er geht laut Klein um eine Klagssumme in der Höhe von „knapp einer Million Euro“.

Stadtwerke bleiben gelassen

Es fehle noch die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes, so Klein. Denn durch die Satzungsänderung sei in den Vorstandsvertrag eingegriffen worden, so Klein. Man hätte seinem Mandanten einen dritten Vorstand vorgesetzt und „damit war sein Vertrag massiv verletzt, deshalb konnte er vorzeitig sein Amt zurücklegen“. Er werde daher gegen das Urteil berufen, so Kurt Klein. Der möglichen Anrufung höherer Instanzen durch Karre würden die Stadtwerke gelassen entgegen sehen, so Raffer.

