Ermittlungen zu „Ideenschmiede“ abgeschlossen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen in der Causa „Ideenschmiede“ abgeschlossen. Die Ergebnisse gehen nun an das Justizministerium, da es sich um eine berichtspflichtiges Verfahren handelt.

WKStA-Sprecherin Elisabeth Täubl bestätigte den Abschluss der Ermittlungen am Mittwoch gegenüber dem ORF. Die WKStA schickt ihre Ergebnisse und Vorschläge über die weitere Vorgangsweise - Anklage oder nicht - an die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Justizministerium. Dort wird sich der Weisungsrat mit der Causa befassen. Er hat dann die Möglichkeit, der Empfehlung nachzukommen oder eine andere Entscheidung treffen. So könnten zum Beispiel auch noch weitere Ermittlungen verlangt werden.

FPÖ-nahe Werbeagentur

Es geht um Untreue, Beweismittelfälschung und Bestechlichkeit rund um die Werbeagentur „Ideenschmiede“. Über die FPÖ-nahe Agentur soll Geld aus Aufträgen des Landes Kärnten an die Freiheitlichen weitergeleitet worden sein. Es gibt sieben Beschuldigte, darunter fünf natürlich Personen, sowie die Werbeagentur und die Freiheitlichen in Kärnten nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Wie lange das Prozedere nun dauern wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die FPÖ hat in diesem Zusammenhang stets alle Vorwürfe zurückgewiesen.