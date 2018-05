Ferienhaus komplett abgebrannt

Am Dienstagabend ist auf der Saualm (Gde. Wolfsberg) eine derzeit nicht bewohntes Ferienhaus abgebrannt. Die Zufahrt war schwierig, weil zunächst die genaue Lage nicht klar erkennbar war. Löschwasser musste aus dem Tal hinauf gebracht werden.

Um 22.00 Uhr sind die Feuerwehren von mehreren Anrufern alarmiert worden, dass im Bereich der Ortschaft Forst ein großer Feuerschein zu sehen sei. Der genaue Einsatzort war vom Tal aus nur schwer zu lokalisieren, deshalb fuhren die Feuerwehren auf verschiedenen Wegen in Richtung Brand. Es stellte sich heraus, dass ein abgelegenes Ferienhaus auf rund 1.100 Meter Seehöhe in Vollbrand stand, so Informationen der FF Wolfsberg.

ORF/Georg Bachhiesl

Übergreifen auf Wald verhindert

Die 71 Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten lediglich ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern, das Gebäude selbst dürfte schon länger gebrannt haben und war nicht mehr zu retten. Das Löschwasser musste mit Tankwagen auf den Berg gebracht werden.

ORF/Georg Bachhiesl

Ganze Nacht im Einsatz

Der Einsatz für den Großteil der Feuwehrleute dauerte drei Stunden, Löscharbeiten und Wassertransporte wurden aber während der Nacht noch weitergeführt. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Schadens sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

ORF/Georg Bachhiesl

Link: