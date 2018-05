17-Jährige wegen Schulden mit Waffe bedroht

Ein 34-jähriger Mann aus St. Veit hat am Montag eine 17-jährige Nachbarin im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage mit einer Waffe bedroht, weil ihr Freund angeblich Schulden bei ihm habe. Sie flüchtete und rief die Polizei.

Der 34-Jährige sah, dass die junge Frau und ihr Freund das Mehrparteienhaus betraten. Er sprach die 17-Jährige im Stiegenhaus an und sagte, ihr Freund habe Schulden bei. Die junge Frau sagte, ihr Freund sei nicht bei ihr, daraufhin bedrohte sie der Nachbar mit einer Schreckschusspistole.

In Justizanstalt eingeliefert

Sie konnte in ihre Wohnung flüchten und verständigte die Polizei. Der 34-Jährige wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen. Die geladene Schreckschusspistole konnte bei ihm sichergestellt werden. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.