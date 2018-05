Ausgerutscht und in Wörthersee ertrunken

Ein 61-jähriger Deutscher ist am späten Montagnachmittag in Velden beim Einsteigen in ein Boot ausgerutscht und in den See gefallen. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Mann aus Kierspe in Deutschland wollte in Velden in ein Boot einsteigen, er rutschte aus, fiel ins Wasser und ging unter. Eine sofort eingeleitete Suche im und unter Wasser durch einen anwesenden Kellner verlief negativ.

Bei der anschließenden Suchaktion mit Tauchern der Freiwilligen Feuerwehren und Einsatzkräften der Wasserrettung wurde der 61-Jährige rund etwa 45 Minuten nach dem Vorfall im See gefunden, jede Hilfe kam für ihn zu spät.