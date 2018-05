Drogenkurier brachte Polizei auf Suchtgiftring

Die Ergreifung eines Drogenkuriers in Kärnten in November 2017 hat nun dazu geführt, dass in Wien ein Drogenring ausgehoben werden konnte. Ein Italiener hatte 58 Kilogramm Cannabis im Kofferraum seines Wagens, er wurde von der Autobahnpolizei geschnappt.

Die zwei Beamten der Autobahn-Polizei Villach staunen nicht schlecht, als sie einen Fiat-Punto bei der Einreise von Italien nach Kärnten kontrollieren. Im Kofferraum fanden sie 58 Kilogramm Cannabisharz und kraut. Der 25 Jahre alte Italiener gab mehrere Lieferungen zu. Eine davon stellte die Wiener Polizei bei einer Razzia in einer Meidlinger Wohnung sicher.

Drogenwohnung oberhalb von Drogenberatung

„Der Spürsinn der Villacher Autobahnpolizisten und die enge Kooperation zwischen der Wiener und der Kärntner Polizei haben diesen Fahndungserfolg ermöglicht“, sagte Gottlieb Türk, der Leiter des Kärntner Kriminalamtes. Der Kurier wurde bereits im November geschnappt, bis jetzt dauerten die Ermittlungen. Die Öffentlichkeit wurden am Montag informiert: Insgesamt wurden 35 Personen in Wien festgenommen.

Die Bande hatte ein Stockwerk über einer Suchtgiftberatung einen Drogenbunker errichtet. Drogen im Straßenverkaufswert von einer Million Euro wurden beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Händler kommen aus nordafrikanischen Ländern, heißt es von der Polizei - mehr dazu in Bunkerwohnung über Drogenberatung (wien.ORF.at).