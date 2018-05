Drogendealer biss Polizisten

Ein von der Klagenfurter Polizei in flagranti erwischter Drogendealer hat sich bei seiner Festnahme heftig gewehrt. Neben Tritten und Schlägen wehrte sich der Mann auch mit seinen Zähnen, er „biss“ einem Beamten kräftig in den Arm.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann bereits letzte Woche am Mittwoch verhaftet. Die Polizei erwischte den 24-jährigen Asylwerber aus Nigeria, direkt nach der Anbahnung eines Suchtgiftdeals. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, wehrte sich dieser heftig, indem er sich mit Tritten und Schlägen der Festnahme zu entziehen versuchte. Des Weiteren verletzte der Beschuldigte einen Beamten durch einen kräftigen Biss in den rechten Unterarm.

Beim Beschuldigten wurden mehrere so genannte „Balls“ Drogen sichergestellt, kugelförmig verpackte Drogenpakete. Neun Balls Kokain und drei Balls Heroin im Wert von 800 Euro wurden bei dem Mann sichergestellt. Der 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.

Auf der Suche nach den Hintermännern

Dass sich Dealer massiv und auch mit Gewalt gegen ihre Verhaftung wehren, nehme zu, sagt Klaus Muffat vom Stadtpolizeikommando. „Sie wissen, dass ihnen wahrscheinlich das Gefängnis droht.“ Der Nigerianer ist laut Polizei ein Straßenhändler, er zählt zu den „kleinen Fischen“. „Wird einer verhaftet, ist sofort Ersatz auf der Straße“, so Muffat. Über die Straßenverkäufer versuchen die Experten der Suchtgiftabteilung immer wieder an die Hintermänner zu kommen. Keine leichte Aufgabe, mein Muffat, den meist gebe es eine Mauer des Schweigens.

