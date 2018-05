Zugstrecke nach Unwetter gesperrt

Wieder mussten die Kärntner Feuerwehren Sonntagnacht wegen Unwettern ausrücken. In St. Getraud im Lavanttal verlegte ein umgestürzter Baum die Leitung der Zugstrecke, sie musste kurzfristig gesperrt werden.

Ein Anrainer informierte Sonntagabend die Polizei in Wolfsberg, dass ein umgestürzter Baum auf den Gleisen der ÖBB liege. Zuvor hatte der Mann ein lautes Krachen vor dem Haus gehört. Wie die Polizisten dann feststellten, verlegten schwere Äste des umgestürzten Baumes Gleise und Strom- und Signalleitung, wodurch der Eisenbahnverkehr gefährdet war.

FF Frantschach-St. Gertraud

Feuerwehr musste ausrücken

Die Freiwillige Feuerwehr Frantschach-St.Gertraud entfernte die Äste von der Leitung. Die Eisenbahnstrecke war während der Aufräumarbeiten durch die ÖBB gesperrt. Zugverkehr gab es in dieser Zeit keinen.

FF Frantschach-St. Gertraud

Auch Samstagabend gab es nach schweren Unwettern Schäden in Kärnten. Im Lavanttal kam es zu Hangrutschen und die Keller von zwei Wohnhäusern wurden überflutet. In Gurk setzte der Blitz den Sicherungskasten eines Wohnhauses in Brand – mehr dazu in Überflutungen und Brand nach Unwetter.